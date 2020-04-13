Путин завил о необходимости создания госрезерва для борьбы с COVID-19

Госрезерв в условиях борьбы с распространением коронавируса нужно создать в России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Такое распоряжение Путин озвучил в ходе видеообращения к россиянам 13 апреля. При необходимости, нужно задействовать средства Минобороны РФ, подчеркнул президент. По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ развивается не лучшим образом, поэтому стоит принимать в расчет все сценарии развития эпидемии.

Коронавирус в РФ диагностировали у 18,3 тысячи человек. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции в России можно на правительственном специальном портале стопкоронавирус.рф.