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15:50   13 Апреля 2020
Общество

Путин завил о необходимости создания госрезерва для борьбы с COVID-19

Путин завил о необходимости создания госрезерва для борьбы с COVID-19

Госрезерв в условиях борьбы с распространением коронавируса нужно создать в России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Такое распоряжение Путин озвучил в ходе видеообращения к россиянам 13 апреля. При необходимости, нужно задействовать средства Минобороны РФ, подчеркнул президент. По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ развивается не лучшим образом, поэтому стоит принимать в расчет все сценарии развития эпидемии.

Коронавирус в РФ диагностировали у 18,3 тысячи человек. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции в России можно на правительственном специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#путин #коронавирус

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