ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия в Донбассе, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК 12 апреля уведомило о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков. По территории Донецкой Народной Республики было выпущено четыре мины, при обстрелах ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Под обстрелы украинских силовиков попали пять населенных пунктов ДНР: Спартак, Доломитное и другие, передает РИА Новости. В результате атак ВСУ были повреждены два дома в поселке Старомихайловка.