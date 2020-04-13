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15:46   13 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия в Донбассе, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК 12 апреля уведомило о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков. По территории Донецкой Народной Республики было выпущено четыре мины, при обстрелах ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Под обстрелы украинских силовиков попали пять населенных пунктов ДНР: Спартак, Доломитное и другие, передает РИА Новости. В результате атак ВСУ были повреждены два дома в поселке Старомихайловка.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #всу #обстрелы

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