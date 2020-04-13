Президент России Владимир Путин потребовал эффективно задействовать все ресурсы в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания на тему пандемии.

По словам российского лидера, в России необходимо рационально распределить нагрузку на больницы, а также оперативно направлять средства защиты и аппараты искусственной вентиляции легких в те российские регионы, где они наиболее необходимы.

"России пока удается действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом", — заявил Владимир Путин в ходе совещания.

Отметим, что за прошедшие сутки в РФ медики выявили 2558 новых случаев коронавируса, 1355 из них — среди жителей Москвы.