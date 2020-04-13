Путин заявил о необходимости профессионального прогноза в ситуации с COVID-19

Необходимо заранее учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России отметил, что к территориям с повышенными рисками относятся Москва и Московская область, там больше всего зараженных на данный момент, и добавил, что нужен профессиональный прогноз на период 3 дня, 7 и 10 дней.

В своем видеобращении Путин сообщил о необходимости сформировать единый центр закупок для создания госрезерва для противодействия COVID-19. В РФ зафиксировано 18328 случаев заболевания, 1470 человек выздоровели. На сайте стопкоронавирус.рф можно найти информацию коронавирусе. Все сведения ежедневно обновляются.