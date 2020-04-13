Британские врачи подтвердили отсутствие коронавируса у Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат. Глава британского парламента вылечился от COVID-19 после самоизоляции и пребывания в стационаре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на карантин сразу после того, как врачи подтвердили положительный результат пройденного им теста на коронавирус. Глава британского парламента продолжал работать из дома, при этом активно публикуя данные о своем самочувствии в социальных сетях. Последние несколько дней он провел в больнице, так как врачи опасались за его состояние здоровья.

Перед выпиской из медучреждения премьер сдал тест на COVID-19 повторно. По данным медиков, инфекция полностью выведена из организма. Ранее сообщалось, что спутница Джонсона Кэрри Саймондс, отношения Джонсона с которой по сей день не зарегистрированы официально, также заболела.