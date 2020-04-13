Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинское ракетно-космическое предприятие «Южмаш», находясь в глубоком кризисе, пытается удержаться на плаву, несмотря на существенное сокращение числа заказов, полное отсутствие госзаказов, накопленные долги и вынужденные сокращения сотрудников.

О плачевной ситуации, в которой оказался бывший гигант в сфере космических технологий, пишет BBC News Украина.

Как сообщает издание, до 2014 года украинский «Южмаш» изготавливал ракеты «Зенит», совместно с Россией работая в рамках международного проекта «Морской старт», предполагавшего запуск ракет с плавучего космодрома. Данные работы составляли порядка 70 процентов от общей загруженности завода, но после событий весны 2014 года все сотрудничество с Россией по проекту «Морской старт» было свернуто.

Как рассказал изданию начальник планово-экономического управления «Южмаша» Дмитрий Никон, прекращение сотрудничества с РФ сразу же негативно сказалось на заводе, который очень быстро накопил долги.

«В 2017 году состоялось возрождение "Морского старта", но уже под другой компанией — S7 (российский авиахолдинг — прим. ред.). За два года мы рассчитались с задолженностями и вышли на режим, но в 2019 году неожиданно были потеряны все связи. Кстати такой разрыв сотрудничества произошел не только с нами, пострадали КБ "Южное" и другие», — добавил Никон.

В результате повторной заморозки программы, завод вновь оказался в долгах. Также украинская Служба экспортного контроля потребовала, чтобы «Южмаш» разорвал и имевшийся договор с Россией на поставку шасси пассажирских самолетов Ан-148, несмотря на то, что эта продукция не входила в перечень военного партнерства. При этом предприятие не получает никаких государственных заказов в оборонном секторе Украины.

«К нам часто наведываются депутаты, чиновники высших эшелонов власти и говорят, что надо работать на экспорт. Но больше половины продукции ракетно-космических технологий и так идет на экспорт. Проблема в отсутствии внутреннего спроса на продукцию. Наша страна воюет, почему нельзя поставить задачи и разработать ракетные комплексы, способствующие обороноспособности страны?», — удивляется экономист.

По его словам, в годы президентства Петра Порошенко глава государства несколько раз приезжал на завод, обещал государственные заказы, но его обещания так и остались пустыми словами.

В июле 2019 года на предприятие приезжал новый президент Украины Владимир Зеленский, который также пообещал обсудить с руководством завода возможные государственные заказы, после чего уехал, так ничего и не сделав.

При этом, как рассказал Дмитрий Никон, сам завод предлагал властям производить высокоточное управляемое ракетное вооружение. Однако Минобороны Украины не заинтересовалось данным предложением.

В начале 2020 года украинские СМИ распространили информацию о том, что в проекте оборонного заказа Министерства обороны предусмотрена ликвидация ракетной программы Украины, поэтому закупки новых ракет остаются под большим вопросом. Позже Минобороны Украины данную информацию опровергло, заявив, что финансирование ракетной программы, напротив, увеличено на 300 миллионов гривен по сравнению с прошлым годом, однако до сих пор не ясно, какая часть этих заказов придется на долю «Южмаша».

Работающие на предприятии сотрудники, заявили изданию, что если раньше большая часть работы «Южмаша» была связана с Россией, то теперь в сотрудничестве с заводом могут быть заинтересованы Китай и Индия, которые развивают свои космические отрасли. Но сам завод находится в таком состоянии, что неясно, как иностранные партнеры могли бы с ним сотрудничать.