Депутат Кононов рассказал, почему американцам стоит отправиться в дальний космос

США начали гонку за космические ресурсы, уверен депутат Госдумы РФ Владимир Кононов. Он напомнил о заявлениях "душевнобольного" Дональда Трампа, который объявил Луну собственностью Штатов.

Кононов говорит, что Россия является страной, которой принадлежат все основные достижения по пребыванию человека в космосе, а работа МКС была бы невозможна без русских специалистов.

По словам депутата, на околоземных станциях космонавты находятся под защитой магнитного поля Земли, но в дальнем космосе такой защиты нет — там царят космические лучи, которые словно шрапнель пробивают мозг человека до состояния решета. При этом американские астронавты НАСА говорят, что во время полетов на Луну такой проблемы у них не возникало.

"Дальний космос пока не для людей, за исключением, быть может, американцев, утверждавших, что жесткое излучение для их мозгов не опасно", — цитирует депутата "Парламентская газета".

Владимир Кононов подчеркнул, что люди на Земле никогда не перестанут мечтать об изучении других планет.