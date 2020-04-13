«Альянс врачей» помешал работе московской поликлиники

В продолжение так называемой «всероссийской профсоюзной мединспекции» лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева прибыла в московскую поликлинику № 218, чтобы раздать медработникам средства защиты от COVID-19. Об успешной акции профсоюз незамедлительно отчитался в Twitter.

Отгрузили партию средств защиты медикам 218 поликлиники в Москве, где уже есть случаи заражения среди медицинских работников. Теперь таких случаев будет меньше. Спасибо, что помогаете, без вас ничего бы не получилось:https://t.co/Bmfu0NvsR2 pic.twitter.com/MhvGjGruhq — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 13, 2020

Как выяснила «Политика Сегодня», в сторонней помощи поликлиника не нуждалась.

«В 218-ой поликлинике достаточное количество средств защиты, – рассказала главврач медучреждения Нателла Парсаданян. – Всех врачей, которые как-то контактировали с зараженными вирусом COVID-19, отправляем на карантин и выдаем больничные листы. <…> То, что они ("Альянс врачей" — прим. ред.) нам принесли – мы не нуждаемся в этом. Принесли это все без каких-то документов, и в данный момент они просто мешают работе».

На своей странице в Twitter «Альянс» также заверил, что в поликлинике работают инфицированные коронавирусом врачи. Парсаданян опровергла и эту информацию:

«У нас на территории поликлиники больных нет и не может быть. У нас даже контактные (кто контактировал с зараженными коронавирусом – прим. ред.) сидят дома».

А в ответ тишина

Необходимость «всероссийской профсоюзной медицинской инспекции» на сайте «Альянса врачей» объясняют нехваткой масок, антисептиков и других средств защиты. Якобы Васильевой с просьбами о помощи пишут медработники со всей страны. Но в ее благие намерения не верят не только профессионалы, но и обычные пользователи соцсетей.

Последние интересуются расходованием собранных средств и схемами закупок. Профсоюз не раскрывает своих поставщиков, модераторы уходят от прямого ответа или просто блокируют тех, кто настойчиво задает неудобные вопросы.

Также тайной остаются все выписки о расходах. «Альянс» отказывается публиковать финансовые отчеты.

Узнайте у врача

Профессионалы об акциях Васильевой говорят со скепсисом. Гавврач Калачевской больницы в Волгоградской области Олег Кумейко ранее отмечал, что о профсоюзе Васильевой наслышан в контексте медийных «скандалов»:

«Появлялись в интернете всякие всплески информации, но я на них не обращал внимания, потому что эта организация, насколько я понимаю, не представляет ничьих интересов, а какие-то непонятные цели преследует».

Парад фейков

Ранее профсоюз уже ловили на фейках. 7 апреля 2020 года активисты «Альянса» попытались спровоцировать скандал возле Центральной городской больницы (ЦГКБ) города Реутов. Главврач ЦГКБ Гарик Хачатрян сказал, что учреждение не нуждается в помощи, а на территорию представителей профсоюза не пустили из-за карантинного режима.

Позже «Альянс врачей» опубликовал запись, в которой говорилось о «помощи медицинским работникам Солнечногорского района московской области». На видео Анастасия Васильева передавала средства защиты одному из работников «Солнечногорской больницы». Однако пресс-секретарь «Альянса» Иван Коновалов запутался, отвечая на вопрос, в какую больницу поступила помощь:

«Ой, слушайте, я сейчас затрудняюсь, честно говоря, сказать. Вот, больница в Солнечногорском районе. <…> Пока мы еще ехали вот сейчас обратно, нам позвонили еще, наверно, из больницы или типа того. И попросили тоже привезти. Поэтому я сейчас немножко запутался».

Также «Альянс врачей» заявлял о забастовке медицинских работников в Новгородской области. Врачам Окуловской ЦРБ пришлось писать открытое письмо, чтобы опровергнуть эту информацию.

Фигура Анастасии Васильевой, как профессионального медработника, также вызывает вопросы. Лидер профсоюза с 2014 года является кандидатом медицинских наук. Тема ее диссертации — «Особенности орбитального и интракраниального венозного кровотока у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой».

За сложным названием кроется простое объяснение. Программа «Антиплагиат» указала на 98 процентов заимствований в работе Васильевой.