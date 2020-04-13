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17:05   13 Апреля 2020
Россия

«Альянс врачей» помешал работе московской поликлиники

«Альянс врачей» помешал работе московской поликлиники

В продолжение так называемой «всероссийской профсоюзной мединспекции» лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева прибыла в московскую поликлинику № 218, чтобы раздать медработникам средства защиты от COVID-19. Об успешной акции профсоюз незамедлительно отчитался в Twitter.

Как выяснила «Политика Сегодня», в сторонней помощи поликлиника не нуждалась.

«В 218-ой поликлинике достаточное количество средств защиты, – рассказала главврач медучреждения Нателла Парсаданян. – Всех врачей, которые как-то контактировали с зараженными вирусом COVID-19, отправляем на карантин и выдаем больничные листы. <…> То, что они ("Альянс врачей" — прим. ред.) нам принесли – мы не нуждаемся в этом. Принесли это все без каких-то документов, и в данный момент они просто мешают работе».

На своей странице в Twitter «Альянс» также заверил, что в поликлинике работают инфицированные коронавирусом врачи. Парсаданян опровергла и эту информацию:

«У нас на территории поликлиники больных нет и не может быть. У нас даже контактные (кто контактировал с зараженными коронавирусом – прим. ред.) сидят дома».

А в ответ тишина

Необходимость «всероссийской профсоюзной медицинской инспекции» на сайте «Альянса врачей» объясняют нехваткой масок, антисептиков и других средств защиты. Якобы Васильевой с просьбами о помощи пишут медработники со всей страны. Но в ее благие намерения не верят не только профессионалы, но и обычные пользователи соцсетей.

Последние интересуются расходованием собранных средств и схемами закупок. Профсоюз не раскрывает своих поставщиков, модераторы уходят от прямого ответа или просто блокируют тех, кто настойчиво задает неудобные вопросы.

«Альянс врачей» помешал работе московской поликлиники

Также тайной остаются все выписки о расходах. «Альянс» отказывается публиковать финансовые отчеты.

«Альянс врачей» помешал работе московской поликлиники

Узнайте у врача

Профессионалы об акциях Васильевой говорят со скепсисом. Гавврач Калачевской больницы в Волгоградской области Олег Кумейко ранее отмечал, что о профсоюзе Васильевой наслышан в контексте медийных «скандалов»:

«Появлялись в интернете всякие всплески информации, но я на них не обращал внимания, потому что эта организация, насколько я понимаю, не представляет ничьих интересов, а какие-то непонятные цели преследует».

Парад фейков

Ранее профсоюз уже ловили на фейках. 7 апреля 2020 года активисты «Альянса» попытались спровоцировать скандал возле Центральной городской больницы (ЦГКБ) города Реутов. Главврач ЦГКБ Гарик Хачатрян сказал, что учреждение не нуждается в помощи, а на территорию представителей профсоюза не пустили из-за карантинного режима.

Позже «Альянс врачей» опубликовал запись, в которой говорилось о «помощи медицинским работникам Солнечногорского района московской области». На видео Анастасия Васильева передавала средства защиты одному из работников «Солнечногорской больницы». Однако пресс-секретарь «Альянса» Иван Коновалов запутался, отвечая на вопрос, в какую больницу поступила помощь:

«Ой, слушайте, я сейчас затрудняюсь, честно говоря, сказать. Вот, больница в Солнечногорском районе. <…> Пока мы еще ехали вот сейчас обратно, нам позвонили еще, наверно, из больницы или типа того. И попросили тоже привезти. Поэтому я сейчас немножко запутался».

Также «Альянс врачей» заявлял о забастовке медицинских работников в Новгородской области. Врачам Окуловской ЦРБ пришлось писать открытое письмо, чтобы опровергнуть эту информацию.

Главврач 218-й московской поликлиники опровергла вбросы «Альянса врачей»

Фигура Анастасии Васильевой, как профессионального медработника, также вызывает вопросы. Лидер профсоюза с 2014 года является кандидатом медицинских наук. Тема ее диссертации — «Особенности орбитального и интракраниального венозного кровотока у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой».

За сложным названием кроется простое объяснение. Программа «Антиплагиат» указала на 98 процентов заимствований в работе Васильевой.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #эпидемия #васильева #альянс врачей #коронавирус

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