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Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

 Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды
Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

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14:00   13 Апреля 2020
Россия

Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Алгоритмы YouTube, "не протрезвев" после выходных, заблокировали на канале НТВ обращение президента РФ Владимира Путина к стране по поводу COVID-19, которое собрало два млн просмотров, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян в своем Telegram-канале пишет, что несмотря на два миллиона просмотров, видео с обращением главы России YouTube все равно заблокировал. Она написала, что у нее нет вопросов к видеохостингу, но хотела бы узнать у Правительства России, почему подобное происходит в стране, в которой цензура запрещена Конституцией.

Главред RT призвала Правительство России не допускать цензуру со стороны коммерческой организации, обслуживающей интересы США.

"Царьград" сообщил, что заблокировали обращение президента после "неудобной правды" от главного врача в Коммунарке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #youtube #симоньян

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