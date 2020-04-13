Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Алгоритмы YouTube, "не протрезвев" после выходных, заблокировали на канале НТВ обращение президента РФ Владимира Путина к стране по поводу COVID-19, которое собрало два млн просмотров, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян в своем Telegram-канале пишет, что несмотря на два миллиона просмотров, видео с обращением главы России YouTube все равно заблокировал. Она написала, что у нее нет вопросов к видеохостингу, но хотела бы узнать у Правительства России, почему подобное происходит в стране, в которой цензура запрещена Конституцией.

Главред RT призвала Правительство России не допускать цензуру со стороны коммерческой организации, обслуживающей интересы США.

"Царьград" сообщил, что заблокировали обращение президента после "неудобной правды" от главного врача в Коммунарке.