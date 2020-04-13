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13:54   13 Апреля 2020
Общество

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды

Кабинету министров было поручено рассмотреть возможности поддержки онлайн-сервисов, занимающихся доставкой продуктов и готовой еды. Об этом сообщили в Кремле.

Соответствующее поручение было отдано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В стране действуют ограничительные меры, которые приняты для борьбы с китайским коронавирусом. 

Во время пандемии COVID-19 гражданам рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и закрыты все развлекательные учреждения, в том числе места общественного питания. Россияне пользуются услугами доставки, заказывая еду и продукты на дом с помощью онлайн-сервисов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #кабмин #доставка #коронавирус

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