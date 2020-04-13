Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"
Патриотам Украины нужно выходить на улицы, несмотря на карантин, так как президент Украины Владимир Зеленский сдаст все интересы Киева в Донбассе, сказал бывший боевик так называемой АТО Владислав Якушев.
Якушев жалуется, что пресса Украины скрывает критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе. Он считает, что все внимание сейчас обращено в сторону коронавируса, а войну отодвинули на задний план. Националист связал это с проведением местных выборов на Украине.
Он боится, что ЛНР и ДНР проведут выборы у себя одновременно с выборами в Киеве, а также того, что это задумка власти Украины.
Якушев считает, что в случае "сдачи интересов Украины" украинским гражданам останется только выйти на улицы, несмотря на карантин и распространение COVID-19. Он отметил, что оставаться дома "не очень хорошая идея", потому что можно будет потом сидеть дома и смотреть в окна, как по улицам "едут русские танки".