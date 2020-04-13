Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

 Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды
Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

 Ищенко рассказал об исчерпании Украиной своей государственности

Ищенко рассказал об исчерпании Украиной своей государственности
Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

 Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая

Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая
Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

Симоньян раскритиковала YouTube за блокировку обращения президента России

 Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки готовой еды
Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

Якушев призывает граждан Украины покидать дома, чтобы обезопасить себя от "русских танков"

 Ищенко рассказал об исчерпании Украиной своей государственности

Ищенко рассказал об исчерпании Украиной своей государственности
Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

 Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая

Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая
13:08   13 Апреля 2020
Россия

Песков призвал не поддаваться истеричным проявлениям на фоне пандемии

Песков призвал не поддаваться истеричным проявлениям на фоне пандемии

Слухи о возвращении в "90-е" - это истеричные проявления, им не стоит поддаваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Правоохранительные органы работают над выявлением фейков и устранением дезинформации как в медийном пространстве, так и среди общественности. Дмитрий Песков считает, что нельзя давать общую оценку, основываясь на отдельных случаях. 

"Совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания. У страха глаза велики. Это истеричные проявления, которым поддаваться не надо", — заявил пресс-секретарь президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...