Песков призвал не поддаваться истеричным проявлениям на фоне пандемии

Слухи о возвращении в "90-е" - это истеричные проявления, им не стоит поддаваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Правоохранительные органы работают над выявлением фейков и устранением дезинформации как в медийном пространстве, так и среди общественности. Дмитрий Песков считает, что нельзя давать общую оценку, основываясь на отдельных случаях.