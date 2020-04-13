Песков призвал не поддаваться истеричным проявлениям на фоне пандемии
Слухи о возвращении в "90-е" - это истеричные проявления, им не стоит поддаваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Правоохранительные органы работают над выявлением фейков и устранением дезинформации как в медийном пространстве, так и среди общественности. Дмитрий Песков считает, что нельзя давать общую оценку, основываясь на отдельных случаях.
"Совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания. У страха глаза велики. Это истеричные проявления, которым поддаваться не надо", — заявил пресс-секретарь президента.