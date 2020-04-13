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13:02   13 Апреля 2020
Россия

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин проведет совещание по борьбе с COVID-19 в режиме онлайн.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, в понедельник, 13 апреля, глава государства проведет совещание на тему коронавируса в режиме видеосвязи.

Кроме того, у российского лидера на понедельник запланирована международная телефонная беседа. С кем именно Владимир Путин проведет переговоры, пресс-секретарь российского лидера не уточнил.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #коронавирус

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