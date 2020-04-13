Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%

Среднее число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России ежедневно увеличивается на 17-18%, сообщила заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, такое развитие событий дает надежду на то, что в России не будет экспоненциального развития.

Голикова указала, что ситуация на сегодняшний день крайне сложна. Россия столкнулась с невиданным врагом, победить которого крайне сложно.

Ранее Голикова заявила, что с 14 по 16 апреля станет ясно, вышла ли Россия на плато пандемии коронавируса.