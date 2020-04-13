Опрос ВЦИОМ показал готовность россиян помочь нуждающимся на фоне коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

 Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%

Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%
Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

 Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

 Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%

Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%
Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

 Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД
12:57   13 Апреля 2020
Общество

Опрос ВЦИОМ показал готовность россиян помочь нуждающимся на фоне коронавируса

Опрос ВЦИОМ показал готовность россиян помочь нуждающимся на фоне коронавируса

Почти 90% россиян осведомлены о волонтерской деятельности на фоне ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Члены волонтерских движений оказывают поддержку людям, которые находятся на карантине. Согласно исследованию специалистов ВЦИОМ, 89% граждан знают о наличии таких услуг в период самоизоляции.

Аналитики проводили опрос 2 апреля. Три четверти россиян оценивают волонтерскую помощь как существенную. Готовность к оказанию таких услуг выражают 61% респондентов. В частности, речь идет о поддержке одиноких людей, находящихся в условиях введенного режима самоизоляции.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...