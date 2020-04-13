Опрос ВЦИОМ показал готовность россиян помочь нуждающимся на фоне коронавируса

Почти 90% россиян осведомлены о волонтерской деятельности на фоне ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Члены волонтерских движений оказывают поддержку людям, которые находятся на карантине. Согласно исследованию специалистов ВЦИОМ, 89% граждан знают о наличии таких услуг в период самоизоляции.

Аналитики проводили опрос 2 апреля. Три четверти россиян оценивают волонтерскую помощь как существенную. Готовность к оказанию таких услуг выражают 61% респондентов. В частности, речь идет о поддержке одиноких людей, находящихся в условиях введенного режима самоизоляции.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта.