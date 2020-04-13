Российские школы могут досрочно завершить учебный год

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет онлайн-эфир об итогах дистанционного обучения. На вопросы ведущих ответит директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов.

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа, согласно которому предлагается отсрочить начало проведения ЕГЭ на две недели, сообщает Федеральное агентство новостей.

Школы могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов. Материал последней учебной четверти будет перенесен на следующий год. Учеников старших классов эта инициатива не затронет.

Специалисты высшей и средней школ в онлайн-формате Медиагруппы "Патриот" ответят на вопросы по поводу сроков окончания учебного года, итогов дистанционного обучения, сдачи ЕГЭ и ОГЭ и изменения учебной программы следующего года. Онлайн-эфир пройдет в понедельник, 13 апреля, в 14:00 по московскому времени.

Старшеклассники, которые получат среднее образование в этом году, не будут уходить в армию. Вместо этого у выпускников школ будет возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.