Кудрин допустил сценарий с докапитализацией российских банков

Кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, вполне может затянуться на три-шесть месяцев, и в этом случае российские банки столкнутся с необходимостью докапитализации, предполагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При неблагоприятном развитии событий падение ВВП по итогам года составит около 5%, а количество безработных в нашей стране временно вырастет с 2,5 до 8 млн человек, считает Кудрин. Он также выдвинул идею добавить еще 2-3 трлн рублей на прямые дотации бизнесу, в том числе на зарплаты сотрудникам, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице, пока экономическая ситуация не стабилизируется.

Государство способно найти или мобилизовать такие средства, даже несмотря на необходимость обеспечить финансовые обязательства, сильно повышенные в последние два-три месяца. Российской экономике в текущих условиях помогло бы снижение налоговой нагрузки на труд, причем не только для МСП, но и для всех предприятий, добавил Кудрин.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выразил мнение, что РФ справится с нынешними пертурбациями намного легче, чем с кризисом 2014 года.