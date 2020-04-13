Кудрин допустил сценарий с докапитализацией российских банков

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

 Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%

Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%
Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

 Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в режиме онлайн

 Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%

Голикова сообщила, что количество заболевших COVID-19 в России ежедневно растет на 18%
Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19

 Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД
12:28   13 Апреля 2020
Россия

Кудрин допустил сценарий с докапитализацией российских банков

Кудрин допустил сценарий с докапитализацией российских банков

Кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, вполне может затянуться на три-шесть месяцев, и в этом случае российские банки столкнутся с необходимостью докапитализации, предполагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При неблагоприятном развитии событий падение ВВП по итогам года составит около 5%, а количество безработных в нашей стране временно вырастет с 2,5 до 8 млн человек, считает Кудрин. Он также выдвинул идею добавить еще 2-3 трлн рублей на прямые дотации бизнесу, в том числе на зарплаты сотрудникам, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице, пока экономическая ситуация не стабилизируется.

Государство способно найти или мобилизовать такие средства, даже несмотря на необходимость обеспечить финансовые обязательства, сильно повышенные в последние два-три месяца. Российской экономике в текущих условиях помогло бы снижение налоговой нагрузки на труд, причем не только для МСП, но и для всех предприятий, добавил Кудрин.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выразил мнение, что РФ справится с нынешними пертурбациями намного легче, чем с кризисом 2014 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#банки #кудрин #экономика россии #докапитализация #экономический кризис #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...