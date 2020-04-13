ВОЗ объяснила, чем опасно ношение маски в ситуации с коронавирусом

Использование медицинской маски не должно быть единственным средством профилактики коронавируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что риск заражения коронавирусной инфекцией повышается, если человек игнорирует другие меры профилактики. В частности, необходимо помнить о тщательном мытье рук.

Вуйнович добавила, что мнение людей насчет COVID-19 меняется, когда у них есть маска. Они ошибочно предполагают, что эта мера точно обезопасит их от заражения.

Специалист призвала держаться от других людей на дистанции. После двух часов использования маски ее нужно выбросить. Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.