Глава Российской Федерации Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите Евразийского экономического союза во вторник, 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На собрании президент поднимет вопросы совместных действий в отношении нового типа коронавируса и по поддержке экономического состояния.

Телеканал RT сообщил, что накануне в ЕАЭС вступил в силу запрет на вывоз ряда продуктов, в число которых входит гречневая и рисовая крупа. Предполагается, что ограничение на экспорт товаров продлится до 30 июня 2020 года включительно.