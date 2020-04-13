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12:13   13 Апреля 2020
Россия

Путин поучаствует в виртуальном саммите ЕАЭС

Путин поучаствует в виртуальном саммите ЕАЭС

Глава Российской Федерации Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите Евразийского экономического союза во вторник, 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На собрании президент поднимет вопросы совместных действий в отношении нового типа коронавируса и по поддержке экономического состояния.

Телеканал RT сообщил, что накануне в ЕАЭС вступил в силу запрет на вывоз ряда продуктов, в число которых входит гречневая и рисовая крупа. Предполагается, что ограничение на экспорт товаров продлится до 30 июня 2020 года включительно.

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Автор: Яна Либерман
#путин #политика #еаэс

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