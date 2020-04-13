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11:48   13 Апреля 2020
Политика

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раздает награды военнослужащим ВСУ, которые виновны в убийствах жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне наградил расчеты минометных и противотанковых ракетных комплексов из состава соединений в зоне ООС "за выдающиеся достижения" в борьбе с жителями Донбасса, передает "ПолитНавигатор"  сообщение пресс-службы Народной милиции ДНР. 

Среди тех, кто получил награду, есть и расчет ПТРК "Стугна-П", который 16 марта обстрелял мирных граждан, бравших воду в Саханке. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения. 

В Народной милиции ДНР отметили, что Зеленский, раздавая награды, поощряет силовиков и воодушевляет на новые преступления против жителей Донбасса. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #зеленский

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