Зеленский представил к награде украинских силовиков за обстрелы Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раздает награды военнослужащим ВСУ, которые виновны в убийствах жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне наградил расчеты минометных и противотанковых ракетных комплексов из состава соединений в зоне ООС "за выдающиеся достижения" в борьбе с жителями Донбасса, передает "ПолитНавигатор" сообщение пресс-службы Народной милиции ДНР.

Среди тех, кто получил награду, есть и расчет ПТРК "Стугна-П", который 16 марта обстрелял мирных граждан, бравших воду в Саханке. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения.

В Народной милиции ДНР отметили, что Зеленский, раздавая награды, поощряет силовиков и воодушевляет на новые преступления против жителей Донбасса.