Мишустин назвал борьбу с COVID-19 первостепенной задачей в РФ

Премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей в РФ. По словам председателя российского правительства, главной целью на сегодня является сдерживание распространения заболевания.

"Делаем все возможное", — заявил Михаил Мишустин.

По данным на 13 апреля, за минувшие сутки в стране выявлено 2558 новых случаев коронавируса, 1355 из них — среди москвичей. Всего в стране 18 328 заболевших, 148 человек умерли.