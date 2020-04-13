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11:43   13 Апреля 2020
Россия

Мишустин назвал борьбу с COVID-19 первостепенной задачей в РФ

Мишустин назвал борьбу с COVID-19 первостепенной задачей в РФ

Премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей в РФ. По словам председателя российского правительства, главной целью на сегодня является сдерживание распространения заболевания.

"Делаем все возможное",  — заявил Михаил Мишустин.

По данным на 13 апреля, за минувшие сутки в стране выявлено 2558 новых случаев коронавируса, 1355 из них — среди москвичей. Всего в стране 18 328 заболевших, 148 человек умерли.

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Автор: Илья Романович
#россия #мишустин #коронавирус

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