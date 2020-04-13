Хлопок бытового газа произошел в квартире на Морской набережной в Петербурге

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в доме 15 на Морской набережной на десятом этаже. В квартире выбило все окна, на месте работают пожарные и спасатели.

Сильный пожар начался после взрыва 300-граммового газового баллона. Как сообщили очевидцы, горит квартира на десятом этаже дома 15 по Морской набережной в Петербурге.

На месте работают экстренные службы в составе восьми пожарных и двух единиц спецтехники. В результате инцидента никто не пострадал.