СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

Член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич рассказал, что либеральные СМИ заинтересовались его инициативой о наказании за травлю в Сети. Ранее он сообщил, что обратился с таким предложением к депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда.

"Наши поправки в УК и КоАП поддержали не только члены Федерального собрания – депутаты Думы и сенаторы, но и юристы. Существующее законодательство, по их мнению, не защищает обычных граждан от интернет-оскорблений", — пишет Малькевич в своем Telegram-канале.

Как отмечает общественник, в других странах уже давно существует наказание за травлю в интернете, поэтому стоит изучить их опыт и ввести аналогичную ответственность в России. Необходимо подключить к работе экспертов и критиков, чтобы обсудить проблему со всех сторон.

Малькевич отмечает, что либеральным СМИ не понравилась идея об ужесточении, они тут же перевели тему в свое русло о "неудобных" для них решениях. Общественник шутит, что в некоторых соцсетях его заранее оскорбили, пока еще закон не вступил в силу.