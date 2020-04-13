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11:24   13 Апреля 2020
Общество

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Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о недостоверной информации вокруг ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан.

Жителям Башкирии в мессенджерах приходит спам-рассылка, рассказал он в своем Telegram-канале. Мошенники говорят, что врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, инфицированные коронавирусом, якобы не имеют нужных препаратов и не получают необходимое лечение. При этом сообщение заканчивается просьбой о денежном переводе на определенный счет, якобы принадлежащий сотруднику РКБ имени Куватова, врачу-эндокринологу Юлии Якуповой. От ее же имени это сообщение якобы и распространялось. При этом в интервью журналистам Якупова подчеркивает, что ее слова о ситуации в медучреждении были искажены, а помощь больным оказывается в полном объеме и согласно всем требованиям.

По мнению Малькевича, за подобной информационной атакой стоят люди, которые хотят запугать и обозлить население региона, создавая и распространяя недостоверную информацию. Таким образом они хотят вывести людей на улицы.

"Навальнята, вы сейчас веерами создаете и раскидываете подобную хрень. Предпринимаете сверхусилия, чтобы раскачать министров", — приводит слова члена Общественной палаты России Ростислава Мурзагулова Александр Малькевич.

Согласно данным, предоставленным оперативным штабом, в Башкирии зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся достоверная и актуальная информация о ситуации вокруг COVID-19 в Уфе и остальных городах России приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#комментарий #малькевич #фзнц #коронавирус

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