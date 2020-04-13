КПРФ против коронавируса: отрицание, гнев, торг, принятие

Пандемия коронавируса в начале марта добралась до России. У всей оппозиции, парламентской или несистемной, появилось широкое поле для сбора политических очков: власть вынуждена принимать непопулярные решения, экономику лихорадит, люди взволнованы. Либералы пошли по пути критики самоизоляции и карантина, а вот за действиями коммунистов наблюдать интереснее. Их можно описать стадиями принятия горя доктора Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Отрицание, гнев

Позицию партии по отношению к распространению нового штамма Геннадий Зюганов обозначил еще в феврале с формулировкой, доказывающей серьезное отношение коммунистов к теории заговора.

«Многие СМИ и популярные пользователи соцсетей пишут о "страшном коронавирусе". Даже при учете особенностей данной инфекции все это напоминает глобальную информационно-психологическую спецоперацию, эксплуатирующую страх перед болезнями», — написал Зюганов в Twitter и не упустил случая поругать компрадорский капитализм, разрушивший «лучшую в мире советскую медицину».

5 марта в стране появился первый зараженный. КПРФ тут же заявила, что при СССР такого не было, вернее — не случилось бы.

«В тот период сознательность людей была на порядок выше. Поэтому и меры, которые тогда бы были приняты, я думаю, были бы более оперативные, научные, целенаправленные и исполнялись бы они очень быстро», — сказал депутат Госдумы Валерий Рашкин изданию «Подъем».

Торг, депрессия

Когда власти рекомендовали гражданам самоизолироваться, коммунисты вывели людей на улицы. 14 марта в Орле провели международный экономический форум на 400 человек, пригласив товарищей из компартий Китая, Украины, Грузии, Белоруссии и Кубы. ЛДПР раскритиковала социалистов за «диверсию», но те заверили в безопасности мероприятия.

«Это рабочая встреча. Как можно запретить собирать совещания президента или правительства? А как руководить? Как управлять? Нормальный процесс», — цитируют Зюганова «РИА Новости».

В рамках «нормального процесса» партия собрала москвичей в честь годовщины референдума о сохранении СССР, в Хабаровске и Ростове-на-Дону придумала акцию «Обнуляйте систему!», а в Пензе, по иронии судьбы, за день до первого зарегистрированного случая заражения провела 500 человек по улицам под лозунгом «Нет коронавирусу!».

К концу марта число зараженных перевалило за две тысячи и коронавирусное диссидентство КПРФ стало выглядеть странно, особенно на фоне заявлений отдельных членов. Пока парламентарий Рашкин призывал людей сидеть дома и не паниковать, секретарь курганского обкома партии Сергей Еремин стал первым коммунистом, оштрафованным за фейк о коронавирусе. Пост в соцсети об «искусственном раздувании психоза лживыми СМИ» попал под статью, и теперь пенсионер Еремин должен государству 15 тысяч рублей.

«Коронавирус не многим страшнее обычного гриппа и вся ваша паника поставила народ на грань выживания. Вы остановили работу предприятий и организаций, закрыли людей в душных квартирах, заварили входы в парки, создали атмосферу всеобщей паники и психоза, поддавшись на лживые политические указания», — обратился Еремин в посте «ВКонтакте» к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову.

Принятие

К середине весны эпидемиологическая ситуация ухудшилась. На 13 апреля в России только зарегистрированных случаев заражения — более 18 тысяч. И КПРФ расщедрилась на предложения по борьбе с пандемией. Например, отказаться от ЕГЭ и русофобии.

«Предлагаем отказаться от ЕГЭ в 2020 году. Поддержать отрасли, от которых зависит уровень культурной развитости страны, в частности книгоиздание. Изменить информационную политику, позаботиться о социально-психологическом здоровье граждан. Неприемлемо, когда русофобия и антисоветизм продолжают разъедать и раскалывать общество», — заявила партия 12 апреля.

Возможно, КПРФ просто не имеет четкого плана работы и не совсем понимает, как использовать текущую обстановку, действуя машинально, используя демагогические приемы. «Антивирусных» законодательных инициатив фракция КПРФ не выдвигала, зато приняла соответствующий президентский пакет, чтобы тут же начать его критиковать. Зюганов же в Twitter призывает:

«В это непростое время необходимо активно распространять наши основополагающие документы: Антикризисную программу КПРФ, 15 поправок КПРФ в Конституцию, 10 предложений КПРФ по преодолению эпидемии и кризиса, итоговые материалы Орловского международного экономического форума».

А комсомольцы «волонтерят» только для избранных: акция «Своих не бросаем!» распространяется лишь на ветеранов партии. Остальным пенсионерам на карантине нужно ждать менее избирательных помощников.