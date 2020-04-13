Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Достижения в науке и технике при коммунистическом строе в СССР были не только результатом свободы мысли и творчества, но и работой "зэков с высшим образованием". Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

Он завил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Сергею Королеву и Валентину Глушко. Первый подвергся тяжелым допросам и, совместно со своим руководителем, выдающимся ученым Глушко, участвовал в разработке самолетов РД-1 и Ту-2, сообщают "Известия".

"Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем", — резюмирует Вятрович.

Запуска на орбиту Земли первого искусственного спутника и первого космонавта не случилось бы без этих двух украинцев, заявил депутат, не упомянув об участии десятков других ученых, инженеров и предприятий.

День космонавтики в 2020 году отмечался дистанционно. Традиционный концерт в Кремле был предварительно перенесен на осень.