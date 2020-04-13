Операторы связи опасаются новых налогов на бесплатный доступ россиян к соцресурсам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ планирует дать негативный отзыв на законопроект Минкомсвязи о безвозмездном доступе граждан к социальным интернет-ресурсам.

В проекте документа отмечается, что операторов связи беспокоит возможное требование по уплате НДС. Кроме того, они не смогут уменьшить базу по налогу на прибыль на соответствующую сумму затрат. Как следствие, РСПП выступает за исключение налоговых рисков из итогового варианта законопроекта, а также за компенсации операторам и интернет-компаниям из госбюджета.

Между тем Минкомсвязи расценивают данные о потенциальных потерях операторов (не менее 150 млрд рубле) неаргументированными, сообщает "Коммерсантъ". Пилотный проект по предоставлению бесплатного доступа к 391 сайту проходит 1 апреля по 1 июля. В рамках эксперимента как раз проверяются данные о возможных расходах.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с призывом обязать провайдеров поддержать трафиком отечественные онлайн-сервисы в период самоизоляции.