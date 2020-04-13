Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

Команда Егора Жукова запустила проект для оказания продовольственной помощи москвичам в условиях карантина и самоизоляции. Однако организованное молодым либертарианцем движение может носить политический характер в целях провоцирования правоохранительных органов и дискредитации власти.

Осужденный за экстремизм студент Высшей школы экономики Егор Жуков объявил о создании и запуске проекта «Взаимопомощь», главной целью которого якобы является доставка продуктов питания жителям Москвы, не имеющим возможности покинуть свои квартиры в связи с принимаемыми мерами против распространения коронавирусной инфекции.

Помоги себе сам

На странице команды Жукова в Instagram был опубликован пост с текстовым обращением либертарианца и прикрепленным видео, в котором он рассказывает о принципе работы нового проекта и призывает граждан не только вступать в ряды волонтеров, но и перечислять деньги на указанные счета.

Жуков также критикует руководство страны, заявляя, что власти должным образом «не помогают» своим гражданам, приводя в пример фотографии продуктовых наборов, которые якобы получили малообеспеченные школьники в Карелии и Самаре. Как представитель оппозиционных кругов, он не мог не выступить с критикой в адрес властей и не заявить, что в сложившихся обстоятельствах «государство не способно нормально выполнять свои обязанности», несмотря на то что в рамках борьбы с коронавирусом принимаются все необходимые меры.

Кроме того, по мнению студента, нынешняя ситуация является «идеальной» для того, чтобы проявить те ценности, о которых он говорил в своем последнем слове на заседании суда, в ходе которого ему вынесли обвинительный приговор по делу об экстремизме и назначили наказание в виде условного срока.

Волонтер к задержанию готов

Стремление Егора Жукова не могли оставить без внимания либеральные средства массовой информации. В частности, телеканал «Дождь» опубликовал 12 апреля онлайн-интервью с либертарианцем, в котором молодой человек раскрыл некоторые подробности нового проекта.

Сотрудник канала сразу же обратил внимание собеседника на то, что сейчас в Москве действует режим карантина, который уже в ближайшие дни будет ужесточен. Однако официально проект Жукова не зарегистрирован, а все волонтерские организации должны быть учтены в Министерстве юстиции и выполнять требования властей в сложившихся сегодня условиях. В противном случае, волонтеры таких проектов, как «Взаимопощь», будут нарушать установленные правила, разнося по городу пакеты с едой, что будет грозить задержаниями и штрафами.

Однако Жукова, по всей видимости, судьба добровольцев, решивших поддержать его инициативу, не особо беспокоит. По его словам, в первую очередь, на стороне участников и организаторов проекта «моральный аргумент», так как для официальной регистрации необходимо не менее тридцати дней, а помощь необходимо оказывать уже сейчас, ведь многие жители Москвы, якобы «по несколько дней не ели», потому что вынуждены сидеть дома.

«Единственное, что я могу сказать: я посмотрю на эту власть, которая будет штрафовать волонтеров, реально помогающих людям. Мне вот прям очень интересно посмотреть этим людям в глаза будет», — добавил Жуков.

Он также подтвердил, что организаторы проекта не могут предоставить волонтерам никаких документов, которые бы позволяли им перемещаться между районами города в условиях ужесточения антикоронавирусных мер. При этом Жуков отмечает, что все они морально готовы быть задержанными, так как прекрасно понимают, в каком государстве живут, недвусмысленно намекая таким образом на «беспощадную машину тоталитарного режима».

Стоит отметить, что утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным система пропусков для передвижения по городу предусматривает «разовую поездку в иных целях», которая не связана с посещением медицинского учреждения или официальной работы. Такой пропуск выдается на один день, а получить его можно два раза в неделю.

Учитывая обстоятельства, Жуков вполне мог бы позаботиться о благополучии своих волонтеров, назначив им двухдневные смены, в которые они могли бы оформлять необходимый пропуск, и таким образом выстроить организованный и безопасный рабочий процесс в рамках своего проекта. К тому же, как сообщает Оперативный штаб Москвы, по состоянию на 10:00 13 апреля на получение пропусков для передвижения по городу было подано более 700 тысяч заявок, 697 тысяч из которых уже одобрены властями. В связи с нагрузкой на сервер ожидание ответа по заявкам в онлайн режиме может быть увеличено, однако получить пропуск также можно по телефону или смс.

Но позиция молодого либертарианца открыто демонстрирует намерение искусственно создавать за счет волонтеров ситуации для привлечения внимания полиции. По сути, главной целью Жукова, а также его соратников и спонсоров, может оказаться вовсе не «бескорыстная помощь нуждающимся», а провокации, которые в дальнейшем, как это принято у российских псевдооппозиционеров, могут быть использованы для усиления недовольства и протестных настроений в обществе.

Отработанная схема

Заявления Егора Жукова в интервью телеканалу говорят о его нежелании придерживаться установленных законом норм регистрации проекта и осознанно призывает людей в качестве волонтеров идти на конфронтацию с представителями правопорядка. При этом деньги на подобного рода деятельность молодой оппозиционер просит у российских граждан.

За первые дни работы проекта команда Жукова успела собрать порядка 300 тысяч рублей, и уже несколько десятков москвичей, по словам студента, получили бесплатные продукты. Однако на данный момент либертарианец и его соратники не опубликовали ни одного отчета о тратах собранных денег, а жертвователи не знают, на какие именно цели пойдут их средства. Не исключено, что Егор Жуков решил лично испытать мошенническую схему, которая уже давно и успешно применяется в среде любителей так называемых «пожертвований».

В частности, на фоне принимаемых против распространения коронавируса мер воспользоваться ситуацией решила сторонница главы признанного иностранным агентом ФБК Алексея Навального, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Ее организация так же собирает средства с россиян, но прикрывается покупкой средств защиты для врачей. Однако до сих пор организация так и не отчиталась о реальных расходах в рамках проводимой ей «благотворительной акции».

Очевидно, что представители либеральной оппозиции готовы использовать в своих личных интересах любую ситуацию, несмотря на всю серьезность возникающих обстоятельств, даже если для этого придется обманом собирать деньги или «подставлять» своих же сторонников ради показных провокаций. И в большинстве случаев все это делается исключительно для того, чтобы запустить новую волну недовольства и посеять панику в обществе, а также создать видимость оппозиционной деятельности и обогатиться за счет российских граждан.