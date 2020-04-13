Ищенко рассказал об исчерпании Украиной свой государственности

Меры, которые предпринимает украинская власть в попытке остановить распространение эпидемии коронавируса, ничем не подкреплены. Де-факто, существующие органы власти не в состоянии выполнять свои функции, так как Украина исчерпала ресурс своей государственности.

Такое мнение в понедельник, 13 апреля, высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко, слова которого приводит издание «Комсомольская правда».

Таким образом политолог прокомментировал публикацию украинского президента Владимира Зеленского в социальной сети Instagram, где тот выразил решимость продолжать борьбу с эпидемией COVID-19, отметив при этом, что он сильно устал.

«Думаю, он действительно устал. Я посмотрел на московского мэра — он постарел на несколько лет. Это тяжелая работа. Никто не знает, как бороться с эпидемией — но бороться надо. Устали все. И Трамп, и Путин, и Меркель, и Макрон. Просто не все об этом говорят вслух. Зеленский, похоже, как политик, удар держать не может. И жалуется своему народу — чтобы народ его пожалел», — заявил Ищенко.

При этом политолог отметил, что сейчас все страны мира столкнулись с проблемой дефицита защитных медицинских средств, не хватает всего — от медицинских масок до аппаратов ИВЛ. И такая ситуация закономерна, так как в обычное время никто не запасает миллиарды масок. Но какие-то страны – такие, как Китай и Россия – могут закрыть возникший из-за эпидемии дефицит за месяц, а Украина – при всем желании не сможет, у нее просто технически нет необходимых для этого производственных мощностей.

«Россия выходила на выпуск два миллиона масок в день в течении месяца. При всем уважении к Украине — это совершенно разные возможности. У Киева для наращивания производства нет ни промышленности, ни денег, — подчеркнул Ищенко. — Если каждый украинец пошьет себе по маске — то, может, и получится до 20 миллионов масок в день. Но мы же говорим о промышленных мощностях, а не о том, что каждый будет на самообеспечении».

Такая ситуация, по словам эксперта, складывается потому что на Украине правительство мало чем управляет и мало что контролирует, то есть нет ни внутреннего ресурса, ни внешнего.

Комментируя заявление Зеленского о том, что на борьбу с коронавирусом направлено 66 миллиардов гривен, а также 30 миллиардов гривен направлено на поддержку пенсионеров, Ищенко отметил, что все это было бы возможно, если украинский Нацбанк «нарисует» эти деньги. У властей Украины, по его словам, большие проблемы с бюджетом, при этом им за два месяца им дважды не удалось разместить еврооблигации – то есть не получается даже взять в долг. А полученные от США на борьбу с эпидемией 1,2 миллиона долларов – это очень небольшие деньги.

«В бюджете огромная дыра, ничем реальным не заполненная — необходимы несколько миллиардов для неотложных расходов, чтобы залатать бюджет. Если чудом смогут занять — тогда допечатывать миллиарды гривен не будут», — отметил политолог.

Также Ищенко подчеркнул, что все меры правительства по борьбе с коронавирусом, о которых говорит Зеленский, ничем не подкреплены. Власти не смогли даже обеспечить карантин – ограничительные меры введены лишь на словах.