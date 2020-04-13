Более 2,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки

Медики зафиксировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Специалисты зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах России с начала эпидемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Москве, инфицированы 1355 человек за последние сутки.

За сутки в России скончались 18 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала эпидемии в РФ умерли 148 человек. 1470 выздоровели.