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Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

 Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане

Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане
Хлопок бытового газа произошел в квартире на Морской набережной в Петербурге

Хлопок бытового газа произошел в квартире на Морской набережной в Петербурге

 СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

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 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
10:56   13 Апреля 2020
Политика

Более 2,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки

Более 2,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки

Медики зафиксировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Специалисты зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах России с начала эпидемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Москве, инфицированы 1355 человек за последние сутки. 

За сутки в России скончались 18 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала эпидемии в РФ умерли 148 человек. 1470 выздоровели. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #пандемия #коронавирус

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