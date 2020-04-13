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10:50   13 Апреля 2020
Политика

Кудрин предложил увеличить пособие по безработице и МРОТ на время кризиса

Кудрин предложил увеличить пособие по безработице и МРОТ на время кризиса

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.

Финансовая система страны позволяет увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса даже с учетом мер, озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, МРОТ нужно сделать намного выше, а через год, когда ситуация стабилизируется, он будет выведен к той величине, которая не будет стимулировать людей оставаться безработными.

Также Кудрин предложил выделить 2-3 триллиона рублей на поддержку бизнеса.

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Автор: Ирина Большунова
#мрот #кудрин #пособие по безработице

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