Кудрин предложил увеличить пособие по безработице и МРОТ на время кризиса

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.

Финансовая система страны позволяет увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса даже с учетом мер, озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, МРОТ нужно сделать намного выше, а через год, когда ситуация стабилизируется, он будет выведен к той величине, которая не будет стимулировать людей оставаться безработными.

Также Кудрин предложил выделить 2-3 триллиона рублей на поддержку бизнеса.