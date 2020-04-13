Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

 Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане

Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане
СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

Жуков призывает волонтеров нарушать режим карантина ради донатов и паники в обществе

 Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане

Глава ФЗНЦ обличил фейки о коронавирусе в Башкортостане
СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

СМИ заинтересовались предложением Малькевича наказывать за травлю в интернете

 Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам

Вятрович заявил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
10:34   13 Апреля 2020
Общество

Заявки на спецпропуска в Москве подали более 700 тысяч человек

Заявки на спецпропуска в Москве подали более 700 тысяч человек

Заявки на пропуска для передвижения по столице подали 702 344 человека, из них выдано 697 899 рабочих пропусков, сообщили в оперштабе.

Наличие спецпропуска станет обязательным для выхода на улицу в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Более 11 тысяч случаев заражения COVID-19 подтвердили в Москве, 1,8 тысячи пациентов с новым типом пневмонии проходят лечение в Подмосковье. Режим самоизоляции объявлен в столице и Московской области до 30 апреля для нераспространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома москвичам разрешается только для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выноса мусора и выгула собаки. За нарушения самоизоляции предусмотрены штрафы. Актуальную информацию о течении COVID-19 в РФ можно отслеживать на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...