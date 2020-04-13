Заявки на спецпропуска в Москве подали более 700 тысяч человек

Заявки на пропуска для передвижения по столице подали 702 344 человека, из них выдано 697 899 рабочих пропусков, сообщили в оперштабе.

Наличие спецпропуска станет обязательным для выхода на улицу в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Более 11 тысяч случаев заражения COVID-19 подтвердили в Москве, 1,8 тысячи пациентов с новым типом пневмонии проходят лечение в Подмосковье. Режим самоизоляции объявлен в столице и Московской области до 30 апреля для нераспространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома москвичам разрешается только для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выноса мусора и выгула собаки. За нарушения самоизоляции предусмотрены штрафы. Актуальную информацию о течении COVID-19 в РФ можно отслеживать на сайте стопкоронавирус.рф.