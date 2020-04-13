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10:33   13 Апреля 2020
Общество

Цифровой пропуск для перемещения по Москве можно оформить на сайте мэрии

Цифровой пропуск для перемещения по Москве можно оформить на сайте мэрии

Москвичам открыли доступ к оформлению цифрового пропуска для перемещения по городу. Данная мера была введена из-за регулярного нарушения режима самоизоляции.

Удостоверение необходимо иметь при себе как для проезда в общественном транспорте, так и для выхода в магазин. Получить пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru, а также по телефону +7 (495) 777-77-77. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что будет три вида документов: отдельно для поездок на транспорте, для посещения поликлиники и личного перемещения.

Водители такси обязаны проверять наличие пропуска у пассажира. Документ действует на передвижение в Москве и Подмосковье. В случае перемещения без удостоверения, москвичу грозит штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. При нарушении режима самоизоляции с использованием автомобиля выпишут штраф в размере 5 тыс. рублей.

В России на данный момент зафиксировано 15770 случаев заражения. Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Россияне обязаны соблюдать режим самоизоляции. Актуальная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#москва #пропуск #коронавирус

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