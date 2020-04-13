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10:10   13 Апреля 2020
Политика

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Правительство Ирана изучает вероятность того, что новая коронавирусная инфекция могла быть использована одной из стран в качестве биологического оружия, заявил начальник управления здравоохранения генштаба Вооруженных сил Ирана Хасан Арагизаде.

Арагизаде подчеркнул, что сегодня все страны изучают этот вопрос, чтобы проследить вероятность биологической войны, которая может крыться за ситуацией с распространением коронавируса по всему миру.

Он указал, что иранские специалисты приступили к исследованиям, которые позволят выяснить, могло ли стремительное распространение COVID-19 быть средством биологической войны.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Университет Хопкинса составил рейтинг стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом и погибших от него. Иран оказался на седьмой строчке.

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Автор: Ирина Большунова
#иран #биологическое оружие #коронавирус

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