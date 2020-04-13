Академик Кирпичников предсказал пик эпидемии коронавируса в РФ в конце мая

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика перед майскими праздниками, а затем выйдет на плато, считает доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников.

Как долго продлится это плато, будет зависеть от того, насколько ответственно россияне будут следовать мерам предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции, уточнил академик.

"В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство", — обратил внимание ученый в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты".

Кроме того, Кирпичников призвал придерживаться жесткого опыта Китая в борьбе с COVID-19. Все страны, которые в период пандемии действовали более мягко, справились с эпидемией не так удачно, как Китай, заключил академик. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно получить на правительственном портале стопкоронавирус.рф.