Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая

Американские политики пытаются использовать пандемию коронавируса в собственных политических интересах, убеждая другие страны не сотрудничать с Китаем, где были отмечены первые случаи заражения.

Вашингтон политизирует ситуацию с коронавирусом, демонстрируя менталитет холодной войны. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, пишет "Политнавигатор".

По словам китайского представителя, США рассматривают Китай как стратегического конкурента, поэтому делают все возможное, чтобы препятствовать развитию КНР. Вашингтон использует методы запугивания, чтобы другие страны отказались от сотрудничества с Китаем.

"США, известные как маяк демократии, в период эпидемии не забыли развить так называемый образец их соперничества, чернили и принижали Китай", — отметил посол КНР.

Американская пресса называла закрытие городов в Китае на карантин нарушением прав и свобод человека. В то же время закрытие городов в Италии The New York Times тут же признала "проявлением духа героизма и жертвенности".

Чжан Ханьхуэй отмечает, что американские власти, очерняя Китай, пытаются снять с себя ответственность за сложившуюся в США ситуацию с коронавирусом. Недовольство населения американские политики решили переложить на КНР.