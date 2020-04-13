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Правительство выделит 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам 

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Правительство выделит 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам 

Правительство выделит 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам 

 Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

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9:44   13 Апреля 2020
Общество

Правительство выделит 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам 

Правительство выделит 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам 

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении 50 миллиардов рублей из федерального бюджета на дополнительные выплаты медицинским работникам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение 13 апреля о выделении дополнительных средств, которые будут потрачены на надбавки врачам и медицинским специалистам, лечащим больных коронавирусом. Мишустин подчеркнул, что указ не означает, что борьба с коронавирусом повлияет на получение помощи другим больным.

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Автор: Василий Пименов
#правительство #медицина #мишустин

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