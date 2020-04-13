Общественная палата РФ предложила ввести наказание за оскорбление и травлю в интернете

Предложение ужесточить наказание за травлю и оскорбление в интернете в Госдуму и Совет Федерации направила Общественная палата (ОП).

Представители ОП указали, что на сегодняшний день травля и оскорбление в Сети не влекут за собой ответственности, пишет газета "Известия".

Автором такой инициативы выступил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он предложил внести в 119 статью УК РФ наказание, которое позволит привлечь к ответственности за подобные действия в Сети. Члены ОП предложили наказывать за высказывания в Сети тюремным сроком до семи лет или штрафом до шести миллионов рублей.

Помимо того, авторы инициативы выступили с предложением ввести ответственность за распространение клеветы в интернете.

Малькевич ранее призывал ужесточить правила упоминания террористических организаций в СМИ.