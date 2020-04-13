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9:16   13 Апреля 2020
Общество

Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Жителям России порекомендовали быть внимательнее к непроверенной информации и не отвечать незнакомым по электронной почте, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов рассказал, что на фоне распространения коронавируса в России была зафиксирована новая схема мошенничества. Преступники предлагают гражданам компенсации за ущерб от коронавируса, предлагают сдать тест на COVID-19. Также они продают добавки под видом дорогих препаратов от коронавируса.

Он посоветовал перед тем, как отправить куда-либо деньги проверить, достоверная ли информация и источник. Не называть личных данных и не отвечать на SMS-сообщения незнакомым людям. Если есть сомнения, необходимо позвонить в сам банк и узнать, были ли предложения и рассылка от того или иного источника.

Гражданам также присылают SMS, требуя оплатить "штраф за нарушение режима самоизоляции". В сообщении указывается ФИО пострадавшего и сумма штрафа в размере 4 тыс. рублей. Деньги необходимо было отправить на номер, зарегистрированный в Краснодарском крае. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сбербанк #коронавирус

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