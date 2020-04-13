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8:59   13 Апреля 2020
Экономика

Несколько российских автозаводов возобновляют производство машин

Несколько российских автозаводов возобновляют производство машин

Производство автомобилей возобновится на заводах "АвтоВАЗ", Горьковском и Ульяновском автозаводах и на "Автоторе". Конвейеры будут запущены 13 апреля.

Несмотря на то, что выходные дни были продлены до 30 апреля, несколько автозаводов попросили местные власти разрешить им возобновить работу. Все предприятия будут функционировать с учетом мер профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Производство машин в России было приостановлено после того, как президент РФ Владимир Путин выпустил указ о нерабочем периоде, начиная с 30 марта. Свон производство уже возобновили "КамАЗ", Mazda Sollers, Ярославский моторный завод. Отмечается, что из иностранных заводов на территории РФ возобновили работу только Haval и Mercedes, остальные пока не работают. 

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Автор: Илья Романович
#автоваз #возобновление работы #коронавирус

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