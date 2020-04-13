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8:31   13 Апреля 2020
Политика

США рассчитывают на скорое восстановление нефтяной отрасли

США рассчитывают на скорое восстановление нефтяной отрасли

Восстановление энергетической отрасли США после кризиса, вызванного новым коронавирусом, должно состояться в ближайшее время. Надежду на это выразил американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

Глава Минэнерго США отметил, что накануне страны ОПЕК+ сумели достичь исторических договоренностей по сокращению нефтедобычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Бруйетт отметил, что благодарен всем участникам альянса, которые пришли к такому важному решению. Он считает, что новая сделка по нефти позволит в короткие сроки восстановить ситуацию на мировом рынке.

Спрос на топливо значительно снизился из-за пандемии нового коронавируса. Сильный удар пришелся по промышленности США, пояснил Бруйетт. Он добавил, что Вашингтон надеется на скорое восстановление производства и на усиление темпов роста.

Накануне страны ОПЕК+ пришли к соглашению о снижении объемов нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Сделка будет действительна до 30 апреля 2022 года, однако в декабре 2021 года она должна быть продлена.

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Автор: Яна Либерман
#сша #нефть

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