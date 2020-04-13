Новейшие танки Т-90М поступили на вооружение армии России

Модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с усовершенствованными характеристиками поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. Об этом рассказал генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Кисель является командующим 1-й танковой армией Западного военного округа, в который входит соединение. Он отметил, что в этом месяце Таманская мотострелковая дивизия получила на вооружение несколько танков Т-90М, которые оснащены новой башней и более производительным двигателем. Кроме того, боевые башины получили многоканальный прицел, дающий возможность использовать оружие при любом освещении вне зависимости от времени суток.

Генерал добавил, что модернизированный Т-90М обладает еще одной интересной особенностью, которая отличает его от других танков. Разработчики добавили боевой машине возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени, передает РИА Новости.