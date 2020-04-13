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7:08   13 Апреля 2020
Общество

Количество зараженных коронавирусом в США превысило полмиллиона человек

Количество зараженных коронавирусом в США превысило полмиллиона человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило полмиллиона человек, сообщает исследовательский университет Джонса Хопкинса.

В стране выявлено более 557 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Излечились более 32 тыс. человек, скончались около 22 тыс. Тесты на COVID-19 сделали почти 2 млн 805 тыс. людей. 

Соединенные Штаты являются первой страной в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. На втором месте находится Испания, на третьем — Италия. Критической остается ситуация во Франции и Германии. Всего в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения, почти 430 тыс. выздоровлений, около 114 тыс. смертей.

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Автор: Яна Либерман
#сша #статистика #заражение #коронавирус

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