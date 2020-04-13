Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Итальянский певец поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

Итальянский певец поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

 Стивен Кинг назвал писательство хорошим способом побороть страх перед вирусом

Стивен Кинг назвал писательство хорошим способом побороть страх перед вирусом
Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

 Цеков заявил, что Украина использует просроченные маски из-за безвыходного положения

Цеков заявил, что Украина использует просроченные маски из-за безвыходного положения
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
Итальянский певец поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

Итальянский певец поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

 Стивен Кинг назвал писательство хорошим способом побороть страх перед вирусом

Стивен Кинг назвал писательство хорошим способом побороть страх перед вирусом
Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

 Цеков заявил, что Украина использует просроченные маски из-за безвыходного положения

Цеков заявил, что Украина использует просроченные маски из-за безвыходного положения
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
6:38   13 Апреля 2020
Политика

Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

Сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация в последние несколько лет свидетельствует о том, что источником всех бед в регионе являются США. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иранский посол отметил, что США и подконтрольные им террористы продолжают свои провокации на Ближнем Востоке, дестабилизируя ситуацию в регионе. Он добавил, что все это происходит на фоне призывов ООН остановить военные действия в регионе.

Джалали напомнил, что Иран настаивал, чтобы американский военный контингент покинул их территорию, однако США продолжают действовать лишь в своих интересах. Иранский дипломат считает, что американский лидер Дональд Трамп готовит искусственный кризис в регионе, чтобы отвлечь общество от проблем, с которыми столкнулись США на фоне борьбы с коронавируса, передают "Известия".

"Трамп в деле борьбы с коронавирусом действовал очень плохо и проявил халатность, а с другой стороны, потерял все достижения в сфере создания рабочих мест и биржевого рынка", — заявил дипломат.

Джалали добавил, что Иран отказался от гуманитарной помощи США. Он объяснил это тем, что, если бы намерения США действительно были искренними, то они бы не отменили свои жесткие санкции против Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани силами США. Тегеран назвал произошедшее нарушением всех международных норм и выпустил ракеты по базам Пентагона в Ираке. Ближневосточные страны попросили Вашингтон вывести с их территорий всех американских военных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #иран #ближний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...