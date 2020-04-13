Иран обвинил США во всех бедах на Ближнем Востоке

Сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация в последние несколько лет свидетельствует о том, что источником всех бед в регионе являются США. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иранский посол отметил, что США и подконтрольные им террористы продолжают свои провокации на Ближнем Востоке, дестабилизируя ситуацию в регионе. Он добавил, что все это происходит на фоне призывов ООН остановить военные действия в регионе.

Джалали напомнил, что Иран настаивал, чтобы американский военный контингент покинул их территорию, однако США продолжают действовать лишь в своих интересах. Иранский дипломат считает, что американский лидер Дональд Трамп готовит искусственный кризис в регионе, чтобы отвлечь общество от проблем, с которыми столкнулись США на фоне борьбы с коронавируса, передают "Известия".

"Трамп в деле борьбы с коронавирусом действовал очень плохо и проявил халатность, а с другой стороны, потерял все достижения в сфере создания рабочих мест и биржевого рынка", — заявил дипломат.

Джалали добавил, что Иран отказался от гуманитарной помощи США. Он объяснил это тем, что, если бы намерения США действительно были искренними, то они бы не отменили свои жесткие санкции против Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани силами США. Тегеран назвал произошедшее нарушением всех международных норм и выпустил ракеты по базам Пентагона в Ираке. Ближневосточные страны попросили Вашингтон вывести с их территорий всех американских военных.