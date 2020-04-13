Итальянский певец поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

Италия никогда не забудет помощи, которую оказывает Россия в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил итальянский певец Аль Бано во время телемоста, прошедшего в Бергамо.

Аль Бано выразил огромную благодарность российским экспертам, которые внесли неоценимый вклад в борьбу с инфекцией в Италии. Телемост с итальянским артистом прошел в гостинице "Сан Марко" в Бергамо, где находятся российские военнослужащие,передает ТАСС..

"Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа", – заявил 76-летний певец.

Аль Бано известен многим российским слушателям, так как он часто выступает в России. Одной из самых знаменитых композиций певца является "Felicita".

Минобороны России ранее направило в Италию 15 самолетов с порядком 100 российских вирусологов и эпидемиологов, а также восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и средства для проведения дезинфекции.