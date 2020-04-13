Стивен Кинг назвал писательство хорошим способом побороть страх перед вирусом

Известный американский писатель Стивен Кинг сообщил, что, находясь на карантине, очень много времени проводит за написанием новой книги. По его словам, это "хороший способ избавиться от страха".

Писатель отметил "значительный прогресс" в романе, над которым сейчас работает, находясь в изоляции. Именно это позволяет ему справиться со страхом, который охватил почти весь мир, передает РИА Новости.

"Это не паника. И не страх. Думаю, что и большинство людей чувствуют то же самое, это такое гнетущее беспокойство, когда сам себе говоришь: не выходи на улицу. Если выйдешь, то либо подцепишь вирус, либо кого-то заразишь", – сказал Кинг.

Автор признался, что многие читатели во время пандемии вспоминают его роман. Они говорят, что чувствуют себя героями книги "Противостояние". В ней рассказывается про эпидемию неизвестного человечеству супергриппа. Кинг написал книгу еще в 1978 году.

"И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль", – сказал писатель.

Стало известно, что сценарист Гари Доберман будет снимать экранизацию романа Стивена Кинга "Жребий". Доберман уже работал с писателем над выпуском ужастика "Оно".