Цеков заявил, что Украина использует просроченные маски из-за безвыходного положения

Плохое финансовое положение Украины приведет к тому, что люди будут защищаться от коронавируса просроченными медицинскими масками, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Украина находится в безвыходном положении и нуждается в помощи России, однако из-за гордости не обращается за ней, сообщил Цеков в разговоре с iReactor. По его словам, Киев вынужден использовать маски, которые были закуплены еще десять лет назад, но это не единственная проблема. В стране дефицит экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов, лекарств и аппаратов ИВЛ.

"Они испытывают дефицит по всем направлениям, но они обращаются во все страны за помощью, и при этом они же гордые и не обращаются к России", — отметил Цеков.

По мнению сенатора, именно Россия могла бы помочь Украине, поставив средства для борьбы с коронавирусом. Пока же страна продолжает обращаться к другим государствам, что не улучшает положение дел.

Недавно украинские власти заявили, что для защиты от COVID-19 будут использоваться маски, закупленные во времена эпидемии свиного гриппа. Несмотря на то, что их срок годности истек, Киев уверен, что это не повлияет на защитные свойства масок.

Сейчас на Украине зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев заражения. Из них 89 пациентов выздоровели, 83 погибли.