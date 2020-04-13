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4:16   13 Апреля 2020
Политика

Рогозин обвинил Госдеп США в попытке "затереть русский след в мировой истории"

Рогозин обвинил Госдеп США в попытке "затереть русский след в мировой истории"

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был возмущен поздравлением Госдепа США с Днем космонавтики, в котором не был упомянут Юрий Гагарин. В своем Twitter Рогозин назвал это попыткой Штатов "затереть русский след в мировой истории".

Поздравление Госдепа США было опубликовано на русскоязычной странице американского внешнеполитического ведомства в Facebook. В сообщении написано, что "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос". Именно такая формулировка вызвала негодование главы Роскосмоса, передает РИА Новости.

"Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает", – написал Рогозин.

МИД РФ напомнил коллегам из Соединенных Штатов, что первым человеком, совершившим полет в космическое пространство, был Юрий  Гагарин. Представители ведомства назвали поздравление США недостоверным и "подлым приемом эпохи постправды".

Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 12 апреля поздравили всех жителей России с Днем космонавтики с борта Международнйо космической станции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рогозин #роскосмос #госдеп сша #день космонавтики

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