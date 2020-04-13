Минобороны РФ рассекретило архивы к 75-летию освобождения Вены

Министерство обороны РФ по случаю 75-й годовщины освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков запустило на сайте новый исторический раздел "Венский вальс Победы", где опубликовало архивные документы.

Минобороны РФ специально к 75-летию освобождения войсками Красной армии столицы Австрии от гитлеровских захватчиков представило в новом разделе на сайте уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Пользователи могут ознакомиться с боевыми донесениями, приказами верховного главнокомандующего, фронтовыми сводками, отчетами, схемами наступления и воспоминаниями участников, передает РИА Новости.

Журнал боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года свидетельствует о том, что в последний день боев за Вену, 13 апреля войсками Красной армии было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат противника. Исторический документ также содержит сведения о захваченном оружии и технике.