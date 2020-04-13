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3:04   13 Апреля 2020
Наука

Российские вирусологи отметили конструктивность разговора с Путиным о коронавирусе

Российские вирусологи отметили конструктивность разговора с Путиным о коронавирусе

Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию с распространением коронавируса, заявили вирусологи.

Диалог между учеными и президентом получился конструктивным, сообщает ТАСС. По словам директора РосНИПЧИ "Микроб" Владимира Кутырева, на прошедшем 7 апреля совещании стало понятно, что Путин понимает всю обстановку.

"Он хотел сверить часы", — отметил Кутырев.

Такого же мнения придерживается и гендиректор научного центра "Вектор" Рината Максютова. По ее словам, важно иметь возможность лично рассказать главе государства о том, как продвигается работа в сфере борьбы с коронавирусом. На совещании обсуждалась возможность уменьшить сроки внедрения российских вакцин. 

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Автор: Ирина Большунова
#владимир путин #совещание #российские ученые #коронавирус

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